***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.01.2021 15:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PTV İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897073
BIST
16:211.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:217,4189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3562
16:219,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:21463,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,36
|Açılış
|: 463,44
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DOBUR
|23,32
|2.660.715
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|267.841.933
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.163.130
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,90
|2.398.271.034
|% -9,75
|
|EKGYO
|2,44
|2.957.626.387
|% 3,83
|
|GUBRF
|69,90
|2.398.271.034
|% -9,75
|
|PETKM
|5,21
|1.538.919.598
|% 4,62
|
|KOZAL
|108,40
|1.369.972.425
|% 1,98
|
|GARAN
|10,22
|1.255.000.288
|% -0,97
|
|EKGYO
|2,44
|2.957.626.387
|% 3,83
|
|PETKM
|5,21
|1.538.919.598
|% 4,62
|
|KARSN
|3,66
|948.203.455
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,79
|643.487.598
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|654.522.121
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4168
|7,4189
|% -0,04
|
|Euro
|9,1044
|9,1123
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0092
|10,0594
|% -0,26
|
|Frank
|8,3619
|8,4122
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9637
|1,9735
|% -0,41
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|3,94
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|21,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|23,40
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|11,32
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,82
|
Seans Raporu
16:21
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16:32CMBTN
Yüzde 6.29 oranında artışla 346.60 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 383 adet işlem
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16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 32 kaybederek (% -0.17 ) 1, 343
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16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, IDGYO, OYAYO, JANTS, DIRIT, ORMA, PSDTC, PSDTC, CMENT, ATSYH
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16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, GOZDE, KSTUR, OLMIP
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16:30
OYAYO, GLRYH, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında