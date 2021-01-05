***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.01.2021 15:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYG İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897086
BIST
16:391.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,73
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.480
16:397,4066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:399,0902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:39464,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,14
|Açılış
|: 464,94
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DOBUR
|23,32
|2.666.545
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|21.618.511
|% 9,96
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.408.332
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.477.612.830
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.052.512.014
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.477.612.830
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.635.764.346
|% 3,82
|
|GARAN
|10,11
|1.424.492.774
|% -2,03
|
|KOZAL
|106,70
|1.411.431.039
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,38
|3.052.512.014
|% 1,28
|
|PETKM
|5,17
|1.635.764.346
|% 3,82
|
|KARSN
|3,59
|976.995.907
|% 0,56
|
|ISGYO
|2,68
|682.231.626
|% -3,94
|
|YKBNK
|3,04
|696.302.584
|% -0,98
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4023
|7,4092
|% -0,18
|
|Euro
|9,0814
|9,0918
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0301
|10,0804
|% -0,05
|
|Frank
|8,3929
|8,4434
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9712
|1,9811
|% -0,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,63
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.065
|3.145
|39,11
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|18,92
|
|Çeyrek
|743
|761
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,79
|51,79
|0,70
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:48DGATE
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 665 adet işlem
-
16:47BJKAS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 859, 617 adet işlem
-
16:46BRYAT
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 427.30 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 606 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 32 kaybederek (% -0.77 ) 1, 335
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, ORMA, GLRYH, PSDTC, IDGYO, SEKUR, ATSYH, SUMAS, OYAYO