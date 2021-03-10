***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.03.2021 15:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITF Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916840
BIST
17:081.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:087,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0679
|Açılış
|: 7,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:088,9900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0788
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:08416,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,07
|Açılış
|: 416,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PKENT
|2.509,10
|23.367.373
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|BFREN
|1.226,30
|54.452.483
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,48
|17.120.528
|% -5,19
|
|IZMDC
|3,07
|63.344.926
|% -4,95
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|EDIP
|3,65
|32.718.767
|% -4,20
|
|GARAN
|9,12
|2.507.322.062
|% 1,11
|
|SASA
|46,46
|1.549.417.103
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,60
|1.049.837.883
|% 2,98
|
|PETKM
|6,26
|1.036.048.539
|% 0,32
|
|GUBRF
|83,90
|976.427.520
|% 3,52
|
|GARAN
|9,12
|2.507.322.062
|% 1,11
|
|PETKM
|6,26
|1.036.048.539
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,39
|375.173.188
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,60
|1.049.837.883
|% 2,98
|
|ODAS
|3,89
|511.276.679
|% -0,77
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5346
|7,5393
|% -0,89
|
|Euro
|8,9807
|8,9900
|% -0,87
|
|Sterlin
|10,4517
|10,5041
|% -0,92
|
|Frank
|8,0827
|8,1314
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0027
|2,0128
|% -1,06
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,10
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.761
|2.832
|-30,54
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,77
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|0,65
|