***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
24.06.2021 12:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PYV Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943940
BIST
13:341.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
13:348,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0316
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6810
En Düşük
8,6368
13:3410,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0641
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3770
En Düşük
10,3104
13:34497,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,89
|Açılış
|: 497,14
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
497,33
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler13:34
|BAGFS
|17,49
|1.851.778
|% 10,00
|
|TKURU
|203,70
|6.649.108
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.453.829
|% 9,99
|
|VKFYO
|8,06
|14.759.496
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,93
|4.961.757
|% 9,95
|
|CEOEM
|13,49
|144.756.096
|% -9,95
|
|MMCAS
|6,31
|82.604
|% -7,21
|
|FLAP
|2,56
|18.872.701
|% -5,88
|
|SNKRN
|29,10
|74.508
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,23
|9.613.122
|% -4,44
|
|THYAO
|14,55
|572.508.221
|% -0,07
|
|GARAN
|8,37
|545.929.003
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,24
|463.019.227
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,14
|355.190.525
|% 1,42
|
|KRDMD
|6,70
|260.092.878
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,24
|463.019.227
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,14
|355.190.525
|% 1,42
|
|GARAN
|8,37
|545.929.003
|% 1,21
|
|IHGZT
|1,00
|48.313.033
|% -0,99
|
|HALKB
|5,27
|211.381.678
|% 0,76
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6699
|8,6716
|% 0,37
|
|Euro
|10,3705
|10,3745
|% 0,62
|
|Sterlin
|12,0797
|12,1403
|% 0,43
|
|Frank
|9,4052
|9,4619
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3050
|2,3165
|% 0,35
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,54
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-3,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|-2,47
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-1,20
|
|Çeyrek
|794
|812
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,01
|