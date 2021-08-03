***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.08.2021 13:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYT İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954372
BIST
15:091.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:098,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3978
En Düşük
8,2921
15:099,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0577
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
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9,9945
En Düşük
9,8542
15:09487,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 487,39
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:08
|IDGYO
|3,63
|11.607.630
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.020.739
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.213.897
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.287.543
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.185.886
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.490.937
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,48
|142.190.807
|% -6,30
|
|BAYRK
|9,39
|30.699.382
|% -6,19
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|GARAN
|8,75
|1.032.249.444
|% 2,34
|
|EREGL
|19,99
|707.715.718
|% 1,47
|
|SISE
|7,78
|691.088.748
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,45
|501.400.819
|% 1,24
|
|THYAO
|12,78
|446.908.952
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,45
|501.400.819
|% 1,24
|
|GARAN
|8,75
|1.032.249.444
|% 2,34
|
|KARSN
|4,07
|385.174.920
|% -1,21
|
|SISE
|7,78
|691.088.748
|% 0,78
|
|PEKGY
|1,00
|85.501.630
|% 3,09
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3848
|8,3885
|% 0,49
|
|Euro
|9,9693
|9,9743
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6192
|11,6774
|% 0,53
|
|Frank
|9,2297
|9,2853
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2245
|2,2357
|% 0,24
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-4,55
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-2,20
|
|Çeyrek
|777
|795
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,02
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,23
|