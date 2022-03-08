***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
08.03.2022 14:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ILV FON İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008238
BIST
16:052.028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 30,33
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:0514,5450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1728
|Açılış
|: 14,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5450
En Düşük
14,3429
16:0515,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2342
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8852
En Düşük
15,5959
16:05936,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,80
|Açılış
|: 936,44
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KOZAA
|25,52
|397.514.210
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.238.429.217
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.626.244
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.316.357
|% 9,92
|
|SANEL
|7,65
|4.538.683
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|40.223.818
|% -6,08
|
|GWIND
|6,20
|70.550.804
|% -5,49
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRTEK
|11,28
|13.922.467
|% -4,57
|
|KRDMD
|15,02
|4.631.870.781
|% 3,94
|
|THYAO
|25,94
|3.904.183.165
|% 0,15
|
|EREGL
|35,22
|2.063.921.112
|% 1,85
|
|ASELS
|26,04
|1.740.256.894
|% 7,16
|
|GARAN
|11,79
|1.626.223.699
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,02
|4.631.870.781
|% 3,94
|
|YKBNK
|3,66
|787.386.206
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,14
|407.755.450
|% 1,90
|
|THYAO
|25,94
|3.904.183.165
|% 0,15
|
|ODAS
|1,40
|197.782.582
|% 3,70
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|12,28
|
|Altın Gr.
|939
|939
|16,29
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|198,00
|
|Tam
|6.196
|6.353
|195,24
|
|Yarım
|2.995
|3.073
|94,44
|
|Çeyrek
|1.502
|1.536
|47,22
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,35
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,23
|