***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.06.2022 12:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036678
BIST
12:592.578
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1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler12:59
|MAVI
|47,30
|85.169.705
|% 10,00
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|SILVR
|18,95
|9.636.189
|% 9,98
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|EUREN
|21,60
|308.511.153
|% 9,92
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|UFUK
|50,45
|2.113.389
|% 9,91
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|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
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|OYYAT
|62,35
|53.753.598
|% -9,44
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|DOCO
|1.571,00
|19.937.779
|% -4,21
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|MAGEN
|12,94
|63.278.302
|% -3,50
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|PSGYO
|10,02
|45.497.922
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|BERA
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|175.368.905
|% 4,05
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|SEGYO
|1,18
|100.372.586
|% -0,84
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|YYLGD
|14,45
|82.909.656
|% 5,63
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|KONTR
|166,20
|81.227.815
|% -0,48
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|SEGYO
|1,18
|100.372.586
|% -0,84
|
|MOBTL
|1,85
|69.459.571
|% -1,07
|
|EUREN
|21,60
|308.511.153
|% 9,92
|
|YYLGD
|14,45
|82.909.656
|% 5,63
|
|MAGEN
|12,94
|63.278.302
|% -3,50
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,0833
|17,1013
|% -0,10
|
|Euro
|18,1274
|18,1607
|% -0,52
|
|Sterlin
|21,1936
|21,2999
|% -0,89
|
|Frank
|17,3245
|17,4289
|% -0,66
|
|Riyal
|4,5370
|4,5597
|% -0,52
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|12:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-5,92
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|6.689
|6.790
|-104,00
|
|Tam
|6.672
|6.856
|-72,56
|
|Yarım
|3.225
|3.317
|-35,10
|
|Çeyrek
|1.618
|1.658
|-17,55
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,11
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|B. Petrol
|124
|124
|0,58
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