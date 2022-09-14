***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
14.09.2022 15:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063094
BIST
15:433.368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -58,99
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:4318,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:4318,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0943
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:431.000,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.000,99
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KNFRT
|12,33
|45.210.106
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.244.001
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.699.450
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|22.538.220
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,97
|64.230.490
|% 9,94
|
|VAKFN
|3,42
|137.136.023
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|98.226.900
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.308.001.584
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|47.479.892
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|60.729.291
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,10
|5.961.367.049
|% -9,34
|
|THYAO
|71,80
|3.775.918.807
|% 0,98
|
|ASELS
|31,36
|3.707.909.460
|% 4,53
|
|AKBNK
|14,19
|3.079.072.104
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|2.463.382.071
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,37
|2.226.500.255
|% -9,34
|
|KRDMD
|13,10
|5.961.367.049
|% -9,34
|
|YKBNK
|7,86
|2.463.382.071
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.079.072.104
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,46
|260.161.393
|% -0,68
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2555
|18,2634
|% 0,07
|
|Euro
|18,2790
|18,2877
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0484
|21,1540
|% 0,65
|
|Frank
|18,9176
|19,0315
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8416
|4,8659
|% 0,01
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,48
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|3,00
|
|Tam
|6.747
|6.801
|-15,00
|
|Yarım
|3.287
|3.325
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.662
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-0,29
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TOASO, TAVHL
-
15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 13 kaybederek (% -2.19 ) 2, 993
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, ARSAN, TUKAS, KNFRT, HURGZ, IEYHO, DESA
-
15:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HALKB, ZRGYO, TSKB, ICBCT, ATSYH, AKBNK, YKBNK, GARAN, VAKFN, ISCTR
-
15:56
SUWEN, FADE, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında