***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
12.10.2022 12:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071099
BIST
13:333.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -10,92
|Açılış
|: 3.577
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|Önceki Kapanış
|: 3.572
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3.591
En Düşük
3.545
13:3318,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6750
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|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,6134
En Düşük
18,5241
13:3318,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,1064
En Düşük
17,9891
13:33997,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 997,47
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:31
|USAK
|3,74
|73.232.930
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.137.736
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|894.595.458
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.972.377
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|18.101.833
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.101.833
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,04
|27.993.989
|% -5,96
|
|KTSKR
|38,00
|281.335.006
|% -4,76
|
|RTALB
|8,70
|60.142.360
|% -4,50
|
|THYAO
|85,50
|3.442.315.364
|% 1,18
|
|ASELS
|32,48
|1.612.434.224
|% 0,68
|
|ISCTR
|8,37
|1.349.376.751
|% 0,97
|
|YKBNK
|8,33
|1.282.036.161
|% 0,24
|
|SASA
|82,75
|1.279.243.103
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,27
|792.690.526
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,37
|1.349.376.751
|% 0,97
|
|YKBNK
|8,33
|1.282.036.161
|% 0,24
|
|AKFGY
|4,00
|398.049.327
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,02
|1.039.922.070
|% -0,31
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,5919
|% 0,04
|
|Euro
|18,0571
|18,0672
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,4938
|20,5966
|% 0,79
|
|Frank
|18,5943
|18,7063
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,03
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,28
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.728
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|