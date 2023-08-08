***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
08.08.2023 11:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181942
BIST
'
12:007.452
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -18,27
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0027,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0618
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0029,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:001.681,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.681,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.477.776.731
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.017.285
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.881.622
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,80
|314.097.814
|% -7,47
|
|AKSUE
|35,00
|124.088.667
|% -7,41
|
|ZEDUR
|88,85
|119.608.961
|% -7,25
|
|PKART
|30,30
|13.679.158
|% -7,23
|
|THYAO
|262,90
|5.777.905.348
|% -1,50
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ASTOR
|109,10
|2.076.641.519
|% 1,68
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|EKGYO
|9,03
|1.369.362.248
|% -1,10
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,00
|714.529.539
|% -3,29
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0154
|27,0242
|% 0,23
|
|Euro
|29,6830
|29,7050
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,3536
|34,5259
|% -0,11
|
|Frank
|30,7990
|30,9845
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,13
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,09
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.471
|11.644
|197,00
|
|Tam
|11.204
|11.316
|170,00
|
|Yarım
|5.606
|5.684
|85,00
|
|Çeyrek
|2.803
|2.842
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,93
|
Seans Raporu
12:00
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