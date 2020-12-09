***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.12.2020 13:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITF İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık ve Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892283
BIST
15:481.356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 16,48
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.357
En Düşük
1.342
15:487,8345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:489,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0163
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:48467,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,59
|Açılış
|: 467,59
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:46
|AKFGY
|4,73
|26.181.815
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.313
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.308.973
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.739.872
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.242.563
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|BSOKE
|2,56
|307.128.069
|% -7,91
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,83
|2.391.519.602
|% 2,83
|
|GARAN
|9,23
|1.878.019.556
|% 3,24
|
|SELEC
|17,95
|1.803.252.080
|% -1,16
|
|PETKM
|4,89
|1.469.234.701
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,07
|1.393.980.638
|% 6,97
|
|DOHOL
|3,07
|1.393.980.638
|% 6,97
|
|PETKM
|4,89
|1.469.234.701
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|1.285.769.600
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,08
|503.922.092
|% 1,46
|
|GARAN
|9,23
|1.878.019.556
|% 3,24
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8297
|7,8332
|% 0,18
|
|Euro
|9,4807
|9,4857
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,4929
|10,5455
|% 0,80
|
|Frank
|8,7688
|8,8216
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0814
|2,0918
|% 0,17
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-11,97
|
|Altın Gr.
|467
|468
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-20,32
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-9,83
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|0,14
|