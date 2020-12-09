***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.12.2020 13:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITF İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık ve Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892285
BIST
15:541.356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 16,30
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.358
En Düşük
1.342
15:547,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:549,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:54467,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,84
|Açılış
|: 467,34
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:54
|AKFGY
|4,73
|26.196.005
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.134.313
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.308.973
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.748.150
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.249.499
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|308.098.346
|% -7,55
|
|IZMDC
|17,52
|46.124.006
|% -7,30
|
|EREGL
|13,79
|2.408.822.043
|% 2,53
|
|GARAN
|9,30
|2.063.936.344
|% 4,03
|
|SELEC
|18,02
|1.813.787.290
|% -0,77
|
|PETKM
|4,87
|1.493.743.717
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,07
|1.408.312.376
|% 6,97
|
|DOHOL
|3,07
|1.408.312.376
|% 6,97
|
|PETKM
|4,87
|1.493.743.717
|% -0,41
|
|KRDMD
|5,17
|1.290.690.278
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|505.941.207
|% 1,46
|
|GARAN
|9,30
|2.063.936.344
|% 4,03
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8287
|7,8321
|% 0,17
|
|Euro
|9,4808
|9,4872
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4963
|10,5489
|% 0,83
|
|Frank
|8,7692
|8,8220
|% 0,13
|
|Riyal
|2,0813
|2,0918
|% 0,17
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-13,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-16,00
|
|Tam
|3.088
|3.166
|-15,10
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,31
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,00
|49,00
|0,16
|