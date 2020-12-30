***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarITF İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık ve Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895781BIST