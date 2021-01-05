***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.01.2021 14:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACF İstanbul portföy Yönetimi A.Ş. Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897045
BIST
17:111.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -15,39
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:117,4206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:119,1113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:11465,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,82
|Açılış
|: 465,62
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DGGYO
|9,24
|5.469.666
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.200.980
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.694.292
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.334.234
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.653.121
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|GARAN
|10,08
|1.716.955.207
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,20
|1.600.269.379
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|KARSN
|3,59
|1.032.730.358
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,04
|784.871.668
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,70
|721.787.271
|% -3,23
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4149
|7,4206
|% -0,02
|
|Euro
|9,1020
|9,1113
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0440
|10,0944
|% 0,09
|
|Frank
|8,3993
|8,4499
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9720
|1,9819
|% 0,01
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|6,06
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.123
|29,00
|
|Tam
|3.063
|3.142
|36,49
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,65
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,82
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,82
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:24RODRG
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 720 adet işlem
-
17:23EMKEL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 063, 953 adet işlem
-
17:20XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 36, 432.00 milyon TL de
-
17:20LIDFA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 844, 700 adet işlem
-
17:19DGATE
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 15.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 234 adet işlem