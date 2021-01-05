***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.01.2021 15:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PTV İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Twozero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897074
BIST
16:221.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:227,4192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:229,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:22462,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,08
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:22
|DOBUR
|23,32
|2.666.545
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|MAALT
|134,40
|114.254.285
|% 9,98
|
|JANTS
|401,20
|268.024.479
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.174.174
|% -9,99
|
|UZERB
|56,20
|607.787
|% -9,72
|
|EKGYO
|2,44
|2.960.782.680
|% 3,83
|
|GUBRF
|70,00
|2.407.576.779
|% -9,62
|
|PETKM
|5,22
|1.551.128.358
|% 4,82
|
|KOZAL
|108,50
|1.373.194.675
|% 2,07
|
|GARAN
|10,23
|1.263.240.744
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,44
|2.960.782.680
|% 3,83
|
|PETKM
|5,22
|1.551.128.358
|% 4,82
|
|KARSN
|3,66
|949.197.444
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,76
|645.276.929
|% -1,08
|
|YKBNK
|3,07
|654.866.903
|% 0,00
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4141
|7,4192
|% -0,04
|
|Euro
|9,0963
|9,1050
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0049
|10,0551
|% -0,30
|
|Frank
|8,3589
|8,4093
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,46
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,77
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|25,91
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|12,54
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,77
|