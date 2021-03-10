***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.03.2021 16:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-03-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITF Fon İhraç Belgesi - Düzeltme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916853
BIST
17:011.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,48
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:017,5281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5222
17:018,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0896
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9645
17:01416,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,52
|Açılış
|: 416,70
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,51
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PKENT
|2.509,10
|23.332.246
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.548.678.761
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|61.771.334
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,50
|17.097.568
|% -5,09
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|SANFM
|18,50
|2.176.148
|% -4,69
|
|GARAN
|9,10
|2.434.802.588
|% 0,89
|
|SASA
|46,46
|1.548.678.761
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,59
|1.023.438.267
|% 2,85
|
|PETKM
|6,25
|1.008.038.805
|% 0,16
|
|GUBRF
|84,00
|967.668.867
|% 3,64
|
|GARAN
|9,10
|2.434.802.588
|% 0,89
|
|PETKM
|6,25
|1.008.038.805
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,38
|374.685.790
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,59
|1.023.438.267
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|509.569.038
|% -0,51
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5233
|7,5281
|% -1,04
|
|Euro
|8,9698
|8,9792
|% -0,99
|
|Sterlin
|10,4466
|10,4990
|% -0,97
|
|Frank
|8,0767
|8,1254
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0025
|2,0126
|% -1,07
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|3,17
|
|Altın Gr.
|417
|418
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.763
|2.834
|-28,66
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|-13,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,69
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 21, 683.00 milyon TL de
-
17:15SAFKR
Yüzde 4.14 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 853, 068 adet işlem
-
17:14PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 2, 509.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 449 adet işlem
-
17:13SARKY
Yüzde 4.58 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 947, 469 adet işlem
-
17:12BTCIM
Yüzde 8.99 oranında artışla 17.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 177 adet işlem