***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.03.2021 10:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PRE Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921693
BIST
12:531.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,57
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:538,3471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1476
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:539,8173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1496
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:53455,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,27
|Açılış
|: 455,21
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:53
|CMBTN
|337,20
|5.742.516
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.721.984
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|76.957.342
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.590.712
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,06
|1.628.527
|% -9,32
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|VAKFN
|24,80
|9.839.616
|% -7,53
|
|YESIL
|111,00
|14.634.557
|% -7,50
|
|FROTO
|194,00
|715.101.340
|% 4,86
|
|GARAN
|6,84
|505.876.266
|% -0,73
|
|THYAO
|12,50
|470.328.628
|% 0,16
|
|BJKAS
|7,76
|415.338.785
|% 6,30
|
|EKGYO
|1,93
|383.583.456
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|383.583.456
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,12
|118.520.996
|% -1,75
|
|GARAN
|6,84
|505.876.266
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,08
|200.545.360
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,19
|125.194.805
|% 0,00
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3433
|8,3471
|% 1,80
|
|Euro
|9,8040
|9,8173
|% 1,55
|
|Sterlin
|11,4394
|11,4967
|% 1,78
|
|Frank
|8,8160
|8,8691
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2175
|2,2286
|% 1,83
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,33
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|36,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|31,17
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|15,08
|
|Çeyrek
|725
|742
|7,54
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,20
|