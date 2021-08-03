***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.08.2021 13:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PYT İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954375
BIST
15:471.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:478,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0530
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:4710,0099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0868
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
15:47489,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,81
|Açılış
|: 489,54
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
489,76
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:47
|IDGYO
|3,63
|11.662.613
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.051.828
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.588.281
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.443.321
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.576.348
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.707.116
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,46
|146.764.941
|% -6,52
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,40
|9.290.206
|% -5,57
|
|GARAN
|8,69
|1.095.760.875
|% 1,64
|
|EREGL
|20,00
|764.593.310
|% 1,52
|
|SISE
|7,77
|749.565.954
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,43
|605.812.940
|% 0,41
|
|THYAO
|12,72
|473.378.789
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,43
|605.812.940
|% 0,41
|
|GARAN
|8,69
|1.095.760.875
|% 1,64
|
|ODAS
|1,32
|138.872.107
|% 0,76
|
|KARSN
|4,06
|402.630.411
|% -1,46
|
|SISE
|7,77
|749.565.954
|% 0,65
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3978
|8,4009
|% 0,63
|
|Euro
|9,9824
|10,0099
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,6696
|11,7281
|% 0,97
|
|Frank
|9,2765
|9,3324
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2364
|2,2477
|% 0,78
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,19
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|18,50
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,95
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,05
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|-1,23
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02DGGYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 342 adet işlem
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16:01DAGI
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 727, 670 adet işlem
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15:59XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 10, 280.00 milyon TL de
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15:57KRSTL
Yüzde 5.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 567, 291 adet işlem
-
15:56EMKEL
Yüzde 6.10 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 654, 026 adet işlem