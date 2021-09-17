***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.09.2021 15:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26-08-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITH fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964263
BIST
15:471.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.415
15:478,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:4710,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0707
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:47485,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,27
|Açılış
|: 485,79
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TEZOL
|18,44
|12.651.075
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.314.352
|% 9,95
|
|UNLU
|5,98
|102.389.702
|% 9,12
|
|OYLUM
|7,38
|11.428.676
|% 7,89
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|ISKPL
|7,21
|260.630.053
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|65.405.755
|% -9,48
|
|KTSKR
|66,00
|21.852.764
|% -8,46
|
|BASCM
|9,80
|143.381
|% -6,67
|
|TACTR
|25,48
|250.779
|% -6,67
|
|THYAO
|12,73
|1.170.418.830
|% 2,09
|
|GARAN
|9,49
|851.149.131
|% -0,11
|
|YEOTK
|53,25
|415.483.842
|% 2,80
|
|TUPRS
|109,30
|356.598.817
|% 1,11
|
|EREGL
|17,15
|338.056.675
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,48
|336.700.193
|% 0,40
|
|THYAO
|12,73
|1.170.418.830
|% 2,09
|
|GARAN
|9,49
|851.149.131
|% -0,11
|
|IHGZT
|1,05
|65.405.755
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,83
|313.504.061
|% -0,58
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5944
|8,5986
|% 0,85
|
|Euro
|10,1225
|10,1296
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,8251
|11,8844
|% 0,90
|
|Frank
|9,2246
|9,2802
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2854
|2,2968
|% 0,86
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-1,64
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,27
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|24,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|25,10
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|12,14
|
|Çeyrek
|776
|793
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,04
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|-0,20
|