***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2021 16:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05-01-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACG Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976830
BIST
17:571.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,77
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:579,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0897
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:5711,3467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0529
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:57588,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 14,94
|Açılış
|: 588,16
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|7.011.697
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.052.109
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,63
|142.197.665
|% 9,93
|
|RALYH
|7,97
|76.636.934
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,02
|8.982.123
|% -9,03
|
|KLMSN
|10,15
|33.689.017
|% -7,31
|
|SARKY
|16,92
|51.284.545
|% -7,29
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,76
|3.594.016.467
|% 1,70
|
|PETKM
|7,26
|3.224.990.455
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.804.826.949
|% 5,18
|
|THYAO
|18,10
|1.770.675.868
|% -0,33
|
|SISE
|9,59
|1.685.850.694
|% 3,23
|
|PETKM
|7,26
|3.224.990.455
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|3.594.016.467
|% 1,70
|
|TSPOR
|6,50
|1.804.826.949
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,12
|797.995.736
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,12
|518.025.823
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8177
|9,8219
|% 0,92
|
|Euro
|11,3376
|11,3467
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,2337
|13,3001
|% 0,62
|
|Frank
|10,7117
|10,7762
|% 0,70
|
|Riyal
|2,6099
|2,6229
|% 0,95
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|31,78
|
|Altın Gr.
|588
|588
|14,63
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,30
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,10
|