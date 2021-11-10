***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2021 16:14
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FZS Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976832
BIST
16:261.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
16:269,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1278
|Açılış
|: 9,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8643
En Düşük
9,7204
16:2611,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0880
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3897
En Düşük
11,2653
16:26577,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,16
|Açılış
|: 577,37
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BANVT
|72,05
|15.291.783
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.191.090
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|122.038.981
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.938.595
|% 9,85
|
|SARKY
|16,88
|46.497.475
|% -7,51
|
|KLMSN
|10,13
|30.457.792
|% -7,49
|
|DOKTA
|32,58
|7.641.925
|% -7,44
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|RALYH
|8,30
|56.048.721
|% -6,21
|
|PETKM
|7,28
|2.604.701.194
|% 0,28
|
|GARAN
|10,68
|2.523.061.816
|% 0,95
|
|TSPOR
|6,67
|1.556.227.834
|% 7,93
|
|THYAO
|18,22
|1.360.382.662
|% 0,33
|
|SISE
|9,43
|1.192.414.161
|% 1,51
|
|PETKM
|7,28
|2.604.701.194
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,67
|1.556.227.834
|% 7,93
|
|GARAN
|10,68
|2.523.061.816
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,11
|458.299.358
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,11
|644.860.528
|% 0,65
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8554
|9,8600
|% 1,31
|
|Euro
|11,3770
|11,3818
|% 0,78
|
|Sterlin
|13,2302
|13,2965
|% 0,59
|
|Frank
|10,7173
|10,7818
|% 0,76
|
|Riyal
|2,6114
|2,6245
|% 1,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|10,80
|
|Altın Gr.
|577
|577
|4,15
|
|Cumhuriyet
|3.815
|3.873
|33,00
|
|Tam
|3.799
|3.894
|39,91
|
|Yarım
|1.836
|1.884
|19,31
|
|Çeyrek
|921
|942
|9,65
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,14
|