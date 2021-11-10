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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

10.11.2021 16:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ITF Fon İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976837


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OYLUM 8,05 5.805.039 % 9,97  
NUGYO 11,47 16.488.026 % 9,97  
CEOEM 9,63 141.462.713 % 9,93  
IZFAS 6,69 3.982.301 % 9,85  
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Altın Ons 1.863 1.864 31,00  
Altın Gr. 586 586 13,14  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,96 24,99 0,64  
Gümüş Gr. 7,87 7,88 0,27  
B. Petrol 84,81 84,81 0,03  
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