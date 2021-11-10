***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2021 16:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07-07-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITF Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976837
BIST
17:391.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,35
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:399,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0854
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:3911,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0558
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:39588,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 15,34
|Açılış
|: 588,51
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
588,86
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|5.805.039
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|141.462.713
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.982.301
|% 9,85
|
|DOKTA
|32,30
|8.328.682
|% -8,24
|
|SARKY
|16,87
|50.275.276
|% -7,56
|
|KLMSN
|10,13
|33.366.688
|% -7,49
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|BASGZ
|19,11
|350.438.179
|% -6,60
|
|GARAN
|10,76
|3.496.332.562
|% 1,70
|
|PETKM
|7,28
|3.109.067.181
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,52
|1.768.996.007
|% 5,50
|
|THYAO
|18,18
|1.701.679.542
|% 0,11
|
|SISE
|9,48
|1.589.902.187
|% 2,05
|
|PETKM
|7,28
|3.109.067.181
|% 0,28
|
|GARAN
|10,76
|3.496.332.562
|% 1,70
|
|TSPOR
|6,52
|1.768.996.007
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,13
|794.755.315
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|506.232.471
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8149
|9,8176
|% 0,88
|
|Euro
|11,3416
|11,3496
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2443
|13,3108
|% 0,70
|
|Frank
|10,7169
|10,7815
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6089
|2,6220
|% 0,92
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|31,00
|
|Altın Gr.
|586
|586
|13,14
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,87
|7,88
|0,27
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,03
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TUPRS, SISE
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 06 artarak (% 0.64 ) 1, 434
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, ADESE, DOBUR, NUGYO
-
17:50
DOBUR, NUGYO, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:50
CUSAN, DOKTA, KLMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında