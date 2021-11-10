***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2021 17:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28-04-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PTV Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976869
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
18:0511,3006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0068
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
18:05585,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 12,27
|Açılış
|: 585,49
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7913
|9,7975
|% 0,67
|
|Euro
|11,2936
|11,3006
|% 0,06
|
|Sterlin
|13,1966
|13,2628
|% 0,33
|
|Frank
|10,6783
|10,7426
|% 0,39
|
|Riyal
|2,6120
|2,6251
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|23,54
|
|Altın Gr.
|585
|586
|12,32
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,30
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,56
|