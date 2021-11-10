***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2021 17:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03-08-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYT Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976874
BIST
17:471.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,10
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:479,8177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0855
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:4711,3498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0560
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:47588,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 15,54
|Açılış
|: 588,76
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|6.541.996
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|141.558.772
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.982.301
|% 9,85
|
|DOKTA
|32,28
|8.446.558
|% -8,30
|
|KLMSN
|10,14
|33.475.931
|% -7,40
|
|SARKY
|16,90
|50.540.739
|% -7,40
|
|BASGZ
|19,03
|352.094.546
|% -6,99
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|PETKM
|7,27
|3.146.501.692
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,51
|1.773.989.540
|% 5,34
|
|THYAO
|18,17
|1.710.971.310
|% 0,06
|
|SISE
|9,55
|1.609.761.803
|% 2,80
|
|TUPRS
|156,80
|1.061.221.752
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,12
|506.745.399
|% 0,00
|
|ODAS
|1,53
|195.945.625
|% -1,29
|
|ADESE
|1,23
|80.433.919
|% 9,82
|
|ALBRK
|2,03
|125.873.885
|% 3,05
|
|ITTFH
|1,35
|77.586.671
|% 3,05
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8130
|9,8177
|% 0,88
|
|Euro
|11,3392
|11,3498
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,2519
|13,3184
|% 0,76
|
|Frank
|10,7280
|10,7927
|% 0,86
|
|Riyal
|2,6121
|2,6252
|% 1,04
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|31,00
|
|Altın Gr.
|586
|586
|13,14
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,87
|7,88
|0,27
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,03
|