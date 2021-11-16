***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2021 15:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce hatalı yüklenen ihraç belgesinin doğrusu yüklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978013
BIST
16:031.694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.693
16:0310,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1514
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:0311,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1746
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:03615,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 12,82
|Açılış
|: 615,51
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ELITE
|19,72
|94.094.418
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.648.694
|% 9,83
|
|ESCAR
|25,30
|47.351.802
|% 9,81
|
|OYLUM
|8,07
|10.674.378
|% -7,88
|
|PENTA
|163,50
|35.163.983
|% -7,00
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,20
|9.491.664
|% -6,59
|
|ARASE
|97,95
|66.652.464
|% -6,18
|
|GARAN
|12,26
|2.801.764.842
|% 5,42
|
|YKBNK
|3,37
|2.370.471.461
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,15
|2.242.361.426
|% 2,58
|
|PETKM
|7,82
|1.747.659.778
|% -1,39
|
|THYAO
|17,71
|1.286.155.128
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,37
|2.370.471.461
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,18
|390.093.359
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,15
|2.242.361.426
|% 2,58
|
|GARAN
|12,26
|2.801.764.842
|% 5,42
|
|PETKM
|7,82
|1.747.659.778
|% -1,39
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2062
|10,2096
|% 1,51
|
|Euro
|11,6072
|11,6128
|% 1,55
|
|Sterlin
|13,6994
|13,7681
|% 1,89
|
|Frank
|10,9836
|11,0498
|% 1,47
|
|Riyal
|2,7159
|2,7295
|% 1,56
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,48
|
|Altın Gr.
|615
|616
|12,87
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.055
|4.156
|109,17
|
|Yarım
|1.960
|2.011
|52,81
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,41
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,31
|0,19
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,78
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:17ICBCT
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 153, 307 adet işlem
-
16:15HEDEF
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 486, 600 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 1, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 26, 377.00 milyon TL de
-
16:13GSDDE
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 475 adet işlem
-
16:12RHEAG
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 701 adet işlem