Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

16.11.2021 15:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-11-2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce hatalı yüklenen ihraç belgesinin doğrusu yüklenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978014


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:031.701
Değişim :  -0,07% |  -1,17
Açılış :  1.715  
Önceki Kapanış :  1.702  
En Yüksek
1.725 En Düşük
1.697
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 92.957.540 % 9,98  
DITAS 19,75 29.403.533 % 9,97  
DOBUR 136,00 9.397.328 % 9,94  
DIRIT 4,89 502.095 % 9,89  
IHAAS 4,47 33.474.476 % 9,83  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Dolar 10,2102 10,2170 % 1,58  
Euro 11,6102 11,6222 % 1,63  
Sterlin 13,6723 13,7409 % 1,69  
Frank 10,9518 11,0177 % 1,18  
Riyal 2,7113 2,7249 % 1,39  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 9,75  
Altın Gr. 614 615 11,90  
Cumhuriyet 4.070 4.131 104,00  
Tam 4.051 4.153 105,85  
Yarım 1.958 2.009 51,20  
Çeyrek 982 1.004 25,60  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,13  
Gümüş Gr. 8,27 8,28 0,16  
B. Petrol 82,55 82,55 0,50  
Seans Raporu 15:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru