***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2021 15:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce hatalı yüklenen ihraç belgesinin doğrusu yüklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978014
BIST
15:031.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:0310,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1592
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:0311,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1861
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
15:03614,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 11,79
|Açılış
|: 614,48
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:03
|ELITE
|19,72
|92.957.540
|% 9,98
|
|DITAS
|19,75
|29.403.533
|% 9,97
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.474.476
|% 9,83
|
|PENTA
|158,30
|28.161.107
|% -9,95
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|NUGYO
|10,22
|9.029.956
|% -6,41
|
|OYLUM
|8,20
|10.119.571
|% -6,39
|
|GRNYO
|2,46
|2.274.995
|% -5,75
|
|GARAN
|12,29
|2.597.201.682
|% 5,67
|
|YKBNK
|3,44
|2.080.091.875
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,22
|2.033.078.619
|% 3,59
|
|PETKM
|7,82
|1.703.610.726
|% -1,39
|
|THYAO
|17,66
|1.145.264.862
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,44
|2.080.091.875
|% 1,47
|
|SKBNK
|1,18
|385.682.624
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,22
|2.033.078.619
|% 3,59
|
|PETKM
|7,82
|1.703.610.726
|% -1,39
|
|GARAN
|12,29
|2.597.201.682
|% 5,67
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2102
|10,2170
|% 1,58
|
|Euro
|11,6102
|11,6222
|% 1,63
|
|Sterlin
|13,6723
|13,7409
|% 1,69
|
|Frank
|10,9518
|11,0177
|% 1,18
|
|Riyal
|2,7113
|2,7249
|% 1,39
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,75
|
|Altın Gr.
|614
|615
|11,90
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,85
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,20
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,60
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|0,16
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|0,50
|