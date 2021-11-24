***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.11.2021 11:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYZ Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979407
BIST
11:461.820
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 35,89
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:4612,5558
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,2515
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
11:4614,0931
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -0,3442
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
11:46716,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -21,77
|Açılış
|: 716,78
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
716,55
BIST En Aktif Hisseler11:45
|PRKAB
|65,45
|22.083.746
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.215.862
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.091.897
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.824.381
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|28.332.099
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|GESAN
|23,86
|30.604.216
|% -5,24
|
|TSPOR
|8,52
|362.748.408
|% -3,84
|
|TETMT
|245,40
|11.392.748
|% -3,16
|
|GARAN
|11,86
|1.292.285.487
|% 2,51
|
|PETKM
|8,06
|975.501.775
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,55
|932.857.446
|% 3,20
|
|KRDMD
|9,02
|929.379.676
|% 3,56
|
|SISE
|12,23
|818.421.586
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,55
|932.857.446
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,23
|331.329.372
|% 2,76
|
|PETKM
|8,06
|975.501.775
|% 1,64
|
|GARAN
|11,86
|1.292.285.487
|% 2,51
|
|AKBNK
|7,01
|730.774.287
|% 1,59
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4890
|12,5471
|% -2,03
|
|Euro
|14,0036
|14,0802
|% -2,47
|
|Sterlin
|16,6038
|16,6871
|% -2,96
|
|Frank
|13,2651
|13,3450
|% -3,09
|
|Riyal
|3,3075
|3,3241
|% -2,96
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|0,94
|
|Altın Gr.
|717
|717
|-21,77
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|-0,31
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,49
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, KOZAA
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TAVHL, ASELS
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 7 artarak (% 2.19 ) 1, 622
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, DURDO, TUCLK, DOBUR, MIATK, PRKAB, RALYH
-
12:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY