***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.12.2021 12:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985987
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 85,98
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.891
En Düşük
1.809
18:0511,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 5,05%
|| 0,5703
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
11,1232
18:0513,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 4,71%
|| 0,6043
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
12,4991
18:05678,42
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 21,78
|Açılış
|: 678,42
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.702.310
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.564.356
|% 9,99
|
|OYLUM
|6,06
|13.169.081
|% 9,98
|
|SASA
|47,60
|1.616.246.101
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.124.546
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|17.821.059
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.209.672
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.588.238
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|376.872.709
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.606.575.388
|% 7,06
|
|EREGL
|28,46
|2.470.191.230
|% 7,88
|
|THYAO
|21,10
|1.921.048.838
|% 9,84
|
|GARAN
|11,70
|1.721.953.120
|% -0,34
|
|SASA
|47,60
|1.616.246.101
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,54
|704.723.652
|% -1,12
|
|SISE
|13,80
|2.606.575.388
|% 7,06
|
|KRDMD
|9,40
|1.552.276.989
|% 5,50
|
|EKGYO
|2,21
|333.440.874
|% 4,25
|
|GARAN
|11,70
|1.721.953.120
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5979
|11,6815
|% 3,47
|
|Euro
|13,1601
|13,3994
|% 4,42
|
|Sterlin
|15,6371
|15,7155
|% 3,52
|
|Frank
|12,6795
|12,7559
|% 3,50
|
|Riyal
|3,1052
|3,1208
|% 3,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|675
|676
|19,10
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,57
|8,59
|0,28
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 119, 770 adet işlem
-
17:58SOKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 396, 570 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
-
17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
-
17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem