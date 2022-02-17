***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.02.2022 11:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYZ Fon Güncel İhraç Belgesi (Unvan değişikliği)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002336
BIST
12:332.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,95
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:3313,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0318
|Açılış
|: 13,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6287
En Düşük
13,5639
12:3315,5081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0270
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:33828,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 9,74
|Açılış
|: 828,23
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:33
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.398.927
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.317.553
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,04
|47.973.330
|% 9,09
|
|PKENT
|640,80
|1.095.127
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|20.088.210
|% -9,82
|
|AVHOL
|6,18
|7.307.149
|% -8,98
|
|THYAO
|29,70
|3.460.653.778
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,83
|967.751.766
|% -0,34
|
|TUPRS
|193,40
|729.905.817
|% -1,12
|
|EREGL
|28,38
|636.402.798
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,04
|502.201.504
|% 0,75
|
|YKBNK
|4,04
|502.201.504
|% 0,75
|
|THYAO
|29,70
|3.460.653.778
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,83
|967.751.766
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|172.723.703
|% -0,85
|
|PETKM
|8,21
|376.741.726
|% -0,48
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6206
|13,6287
|% 0,23
|
|Euro
|15,4931
|15,5081
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,4650
|18,5576
|% 0,21
|
|Frank
|14,7241
|14,8128
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6181
|3,6362
|% 0,16
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|18,59
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,49
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.464
|5.601
|77,60
|
|Yarım
|2.641
|2.709
|37,54
|
|Çeyrek
|1.325
|1.355
|18,77
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,42
|0,08
|
|B. Petrol
|93,37
|93,37
|-1,44
|