***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.03.2022 14:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
ILV FON İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008239
BIST
16:052.028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 30,33
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:0514,5425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1703
|Açılış
|: 14,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5425
En Düşük
14,3429
16:0515,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2293
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8852
En Düşük
15,5959
16:05936,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 14,11
|Açılış
|: 936,44
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KOZAA
|25,52
|397.509.616
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.238.214.919
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.624.563
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.315.858
|% 9,92
|
|SANEL
|7,60
|4.511.125
|% -6,86
|
|GWIND
|6,20
|70.433.428
|% -5,49
|
|USAK
|1,40
|40.197.350
|% -5,41
|
|KRTEK
|11,26
|13.833.320
|% -4,74
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,03
|4.620.362.721
|% 4,01
|
|THYAO
|25,94
|3.899.565.038
|% 0,15
|
|EREGL
|35,26
|2.061.345.603
|% 1,97
|
|ASELS
|26,04
|1.728.451.218
|% 7,16
|
|GARAN
|11,79
|1.617.047.044
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,03
|4.620.362.721
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,67
|784.437.123
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|407.669.375
|% 1,90
|
|THYAO
|25,94
|3.899.565.038
|% 0,15
|
|ODAS
|1,40
|197.782.302
|% 3,70
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5306
|14,5425
|% 1,18
|
|Euro
|15,8431
|15,8753
|% 1,47
|
|Sterlin
|18,9626
|19,0577
|% 0,96
|
|Frank
|15,5944
|15,6883
|% 0,85
|
|Riyal
|3,8577
|3,8770
|% 1,03
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|12,75
|
|Altın Gr.
|940
|941
|17,95
|
|Cumhuriyet
|6.229
|6.323
|192,00
|
|Tam
|6.199
|6.355
|198,20
|
|Yarım
|2.996
|3.074
|95,88
|
|Çeyrek
|1.503
|1.537
|47,93
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,43
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,02
|