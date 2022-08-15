***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.08.2022 15:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IGI Fon İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055449
BIST
16:022.847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -16,79
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.846
16:0217,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
16:0218,3504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0505
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
16:021.027,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -11,83
|Açılış
|: 1.027,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler16:02
|CMBTN
|240,30
|5.666.274
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|266.509.106
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.716.055
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|545.434.589
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.942.934
|% -9,96
|
|VKFYO
|6,02
|15.639.683
|% -5,35
|
|DEVA
|33,68
|75.655.616
|% -4,80
|
|OZGYO
|3,04
|52.729.488
|% -4,70
|
|THYAO
|62,60
|2.972.008.406
|% 0,32
|
|GSRAY
|6,83
|1.529.458.737
|% 3,80
|
|ODAS
|4,40
|1.428.176.140
|% 8,91
|
|AKBNK
|10,24
|1.233.944.397
|% 2,40
|
|YKBNK
|5,45
|1.003.195.061
|% 0,18
|
|ODAS
|4,40
|1.428.176.140
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,54
|964.456.491
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,83
|1.529.458.737
|% 3,80
|
|DOHOL
|4,45
|886.619.375
|% -3,89
|
|YKBNK
|5,45
|1.003.195.061
|% 0,18
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9621
|% 0,17
|
|Euro
|18,3408
|18,3504
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,6575
|21,7661
|% -0,17
|
|Frank
|18,9539
|19,0681
|% -0,10
|
|Riyal
|4,7690
|4,7929
|% 0,17
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,63
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|-11,83
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|-58,00
|
|Tam
|6.896
|6.951
|-41,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|93,30
|93,30
|-4,85
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17KAREL
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 081 adet işlem
-
16:16KRPLS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 794, 236 adet işlem
-
16:15BARMA
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 43.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 312, 666 adet işlem
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 16 kaybederek (% -0.39 ) 3, 075
-
16:14XU100
Endeks 2, 861 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 27, 399.00 milyon TL de