***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.08.2022 16:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-06-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055472
BIST
16:572.861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,96
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
16:5717,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
16:5718,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0773
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
16:571.026,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -13,28
|Açılış
|: 1.026,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CMBTN
|240,30
|5.798.439
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.328.719
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|72.763.215
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.486.200
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.135.506
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,98
|19.064.548
|% -5,97
|
|DEVA
|33,58
|89.424.471
|% -5,09
|
|INTEM
|83,70
|4.549.747
|% -4,40
|
|THYAO
|63,10
|3.978.107.654
|% 1,12
|
|GSRAY
|6,89
|1.600.343.558
|% 4,71
|
|AKBNK
|10,24
|1.525.731.861
|% 2,40
|
|ODAS
|4,40
|1.512.549.505
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,47
|1.281.908.722
|% 0,55
|
|ODAS
|4,40
|1.512.549.505
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,55
|1.157.114.086
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,89
|1.600.343.558
|% 4,71
|
|YKBNK
|5,47
|1.281.908.722
|% 0,55
|
|DOHOL
|4,43
|942.618.930
|% -4,32
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9564
|17,9678
|% 0,20
|
|Euro
|18,3168
|18,3244
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,6409
|21,7494
|% -0,25
|
|Frank
|18,9577
|19,0719
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7684
|4,7924
|% 0,15
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,66
|
|Cumhuriyet
|6.867
|6.971
|-71,00
|
|Tam
|6.892
|6.946
|-46,00
|
|Yarım
|3.358
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,38
|
|B. Petrol
|93,52
|93,52
|-4,63
|