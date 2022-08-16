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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

16.08.2022 21:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02-02-2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraç Belgesi 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056097


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MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9106 17,9450 % -0,07  
Euro 18,1940 18,2343 % -0,11  
Sterlin 21,5822 21,6904 % -0,03  
Frank 18,7745 18,8876 % -0,69  
Riyal 4,7550 4,7789 % -0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -2,47  
Altın Gr. 1.024 1.024 -3,58  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.861 6.957 1,00  
Yarım 3.343 3.401 0,00  
Çeyrek 1.677 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 -0,12  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 -0,11  
B. Petrol 91,88 91,88 -3,22  
Seans Raporu 18:05
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