***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.09.2022 12:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16-08-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063048
BIST
12:293.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -98,19
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:2918,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:2918,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0980
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:29999,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 999,54
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:29
|PAGYO
|23,12
|9.229.780
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|73.194.129
|% 9,70
|
|DESA
|31,44
|31.258.407
|% 9,02
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.382.857
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|27.488.095
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.213.427.596
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.588.618
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.391.193.042
|% -9,97
|
|THYAO
|70,60
|2.263.468.635
|% -0,70
|
|ASELS
|29,72
|1.861.036.833
|% -0,93
|
|AKBNK
|14,19
|1.384.318.510
|% -9,96
|
|EREGL
|29,84
|1.327.245.844
|% -2,16
|
|EKGYO
|4,34
|1.070.517.435
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.391.193.042
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.170.944.158
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|174.310.900
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.382.857
|% -10,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2543
|18,2574
|% 0,04
|
|Euro
|18,2800
|18,2914
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0180
|21,1234
|% 0,51
|
|Frank
|18,9124
|19,0264
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,01
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.718
|6.820
|-4,00
|
|Tam
|6.755
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
Seans Raporu
12:29
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