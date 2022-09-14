***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.09.2022 12:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-08-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063050
BIST
12:133.325
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -102,29
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:1318,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:1318,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0740
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2817
En Düşük
18,1753
12:131.000,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.000,12
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:13
|DESA
|31,72
|30.360.389
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|9.106.573
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.706.324
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,91
|57.261.063
|% 8,58
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.908.771
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.877.292
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.212.952.803
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|31.316.978
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|THYAO
|70,40
|2.135.170.936
|% -0,98
|
|KRDMD
|13,04
|1.994.332.520
|% -9,76
|
|ASELS
|29,52
|1.747.212.463
|% -1,60
|
|AKBNK
|14,19
|1.309.062.976
|% -9,96
|
|EREGL
|29,96
|1.279.236.290
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,34
|1.069.241.948
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,04
|1.994.332.520
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,86
|1.169.357.609
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|172.034.162
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.161.908.771
|% -10,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2501
|18,2581
|% 0,05
|
|Euro
|18,2600
|18,2674
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,0078
|21,1131
|% 0,46
|
|Frank
|18,9174
|19,0313
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,36
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|7,00
|
|Tam
|6.759
|6.810
|-6,00
|
|Yarım
|3.293
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-0,04
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ATSYH, EKGYO, ISCTR, HALKB, VAKBN, YKBNK, SKBNK, GARAN, AKBNK
-
12:26
RAYSG, HURGZ, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ZPX30, KRDMB, KRDMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 74 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 181 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem