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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

27.09.2022 13:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065450


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BIST En Aktif Hisseler14:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 26,48 136.855.647 % 9,97  
KMPUR 58,00 97.543.934 % 9,95  
KUVVA 45,08 1.674.158 % 9,95  
ARASE 121,90 103.967.261 % 9,92  
ISFIN 6,85 36.488.921 % 9,78  
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14:11 Alış Satış %  
Dolar 18,4738 18,4854 % 0,06  
Euro 17,8187 17,8356 % 0,57  
Sterlin 19,8978 19,9976 % 1,19  
Frank 18,6422 18,7545 % 0,74  
Riyal 4,8990 4,9235 % 0,12  
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14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 14,76  
Altın Gr. 972 973 9,52  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.602 6.678 -1,00  
Yarım 3.212 3.265 -3,00  
Çeyrek 1.611 1.632 3,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,70 0,32  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,21  
B. Petrol 84,15 84,15 1,29  
Seans Raporu 14:11
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