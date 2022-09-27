***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
27.09.2022 13:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065450
BIST
14:113.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 42,59
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.310
En Düşük
3.265
14:1118,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
14:1117,8356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1014
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
14:11972,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,74
|Açılış
|: 972,74
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler14:11
|BAGFS
|26,48
|136.855.647
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|97.543.934
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ARASE
|121,90
|103.967.261
|% 9,92
|
|ISFIN
|6,85
|36.488.921
|% 9,78
|
|ISGYO
|8,19
|8.976.740
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.048.061
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|14.637.981
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|867.286.372
|% -7,89
|
|ZOREN
|3,93
|772.914.130
|% -7,53
|
|THYAO
|71,30
|2.665.393.932
|% 2,74
|
|SASA
|68,05
|2.041.205.578
|% 2,56
|
|TSKB
|2,51
|2.018.823.081
|% -4,20
|
|YKBNK
|7,33
|1.821.780.558
|% 5,77
|
|GARAN
|19,59
|1.476.823.408
|% 1,66
|
|TSKB
|2,51
|2.018.823.081
|% -4,20
|
|SKBNK
|2,10
|867.286.372
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,05
|1.209.419.524
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,33
|1.821.780.558
|% 5,77
|
|ZOREN
|3,93
|772.914.130
|% -7,53
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4738
|18,4854
|% 0,06
|
|Euro
|17,8187
|17,8356
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,8978
|19,9976
|% 1,19
|
|Frank
|18,6422
|18,7545
|% 0,74
|
|Riyal
|4,8990
|4,9235
|% 0,12
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,76
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,52
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.602
|6.678
|-1,00
|
|Yarım
|3.212
|3.265
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.632
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,70
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,21
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|1,29
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26AKBNK
Yüzde 6.34 oranında artışla 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 258, 461 adet işlem
-
14:25XU100
Endeks 3, 302 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 35, 586.00 milyon TL de
-
14:25ISFIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 554, 819 adet işlem
-
14:24MMCAS
Yüzde 9.49 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 493 adet işlem
-
14:23IZMDC
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 403, 637 adet işlem