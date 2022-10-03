***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
3.10.2022 09:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17-08-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066505
BIST
8:10:3.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
0
En Düşük
0
8:10:18,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0710
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5727
En Düşük
18,4910
8:10:18,2303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2683
En Düşük
18,1202
8:10:992,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,23
|Açılış
|: 992,45
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler8:10:
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|ULUFA
|5,00
|47.374.291
|% 0,00
|
|LIDER
|34,30
|46.227.343
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,00
|661.543
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,99
|12.729.615
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,08
|4.001.562
|% 0,00
|
|ULUFA
|5,00
|47.374.291
|% 0,00
|
|LIDER
|34,30
|46.227.343
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,00
|661.543
|% 0,00
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 0,00
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% 0,00
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 0,00
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,00
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% 0,00
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5549
|18,5615
|% 0,32
|
|Euro
|18,1960
|18,2243
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6704
|20,7741
|% 0,33
|
|Frank
|18,7136
|18,8263
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9239
|4,9486
|% 0,28
|
|8:10:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|1,41
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,06
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.679
|6.753
|21,00
|
|Yarım
|3.249
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|87,23
|87,23
|2,09
|