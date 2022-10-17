***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2022 15:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072489
BIST
17:073.850
En Yüksek
|Değişim
|: 6,14%
|| 222,84
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.850
En Düşük
3.641
17:0718,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:0718,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
17:07994,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,26
|Açılış
|: 994,23
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ERCB
|52,60
|86.878.117
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|201.541.989
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.477.208.571
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.330.180
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.167.627
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|MEGAP
|4,69
|54.686.909
|% -6,39
|
|ESCOM
|25,90
|34.942.618
|% -5,13
|
|THYAO
|97,90
|7.917.826.878
|% 8,78
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ASELS
|32,74
|3.582.211.928
|% 5,14
|
|SISE
|31,20
|3.370.909.684
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,45
|3.698.329.088
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,39
|2.870.249.696
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|569.365.926
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.877.717.241
|% 9,97
|
|PETKM
|14,33
|4.462.244.124
|% -1,78
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5764
|18,5834
|% 0,08
|
|Euro
|18,1851
|18,1956
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0099
|21,1152
|% 1,52
|
|Frank
|18,5360
|18,6476
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9275
|4,9522
|% 0,01
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|19,26
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,80
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|65,00
|
|Tam
|6.709
|6.771
|-19,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,24
|0,31
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|1,02
|
Seans Raporu
17:05
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-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 207, 16 artarak (% 6.46 ) 3, 415
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKBNK, KLRHO, GESAN, MZHLD, CONSE, SAHOL, IPEKE, GARAN, AKBNK, ERCB
-
17:20
ESCAR, BASGZ, KAREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19IPEKE
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 435, 549 adet işlem
-
17:17HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 079, 446 adet işlem