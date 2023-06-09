***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.06.2023 13:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157618
BIST
14:365.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 6,12
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3623,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2937
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3625,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1880
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:361.481,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,89
|Açılış
|: 1.481,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:34
|YAPRK
|49,08
|41.144.151
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.212.446
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.627.364
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.826.024
|% 9,94
|
|BURVA
|59,15
|22.560.178
|% 9,94
|
|DOGUB
|13,61
|7.725.648
|% -9,99
|
|IMASM
|15,94
|801.147.044
|% -9,74
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|KLRHO
|12,75
|149.636.969
|% -6,80
|
|THYAO
|173,40
|6.426.682.689
|% 1,05
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|EREGL
|36,78
|2.667.081.408
|% 0,77
|
|SASA
|65,90
|1.633.865.687
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,40
|1.603.045.348
|% -1,34
|
|EKGYO
|7,91
|1.268.786.548
|% 0,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|YKBNK
|12,23
|1.483.126.955
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,40
|1.506.762.022
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,62
|236.627.934
|% 1,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3525
|23,3797
|% 1,17
|
|Euro
|25,2135
|25,2665
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,3285
|29,4756
|% 1,31
|
|Frank
|25,8725
|26,0283
|% 1,02
|
|Riyal
|6,2293
|6,2606
|% 1,34
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|19,91
|
|Cumhuriyet
|9.848
|9.997
|-38,00
|
|Tam
|9.791
|10.058
|-38,30
|
|Yarım
|4.819
|4.893
|24,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.454
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,38
|0,33
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49SANEL
Yüzde 6.43 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 682 adet işlem
-
14:48SNPAM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 440 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, ISCTR
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 64 kaybederek (% -0.17 ) 5, 009
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, ERBOS, YAPRK, BURVA, AYCES, EGPRO