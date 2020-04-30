***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2020 07:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IIL İstanbul Portföy Lotus 1 Serbest Fon İzahname Değişiklik (IAF İstanbul Portföy Ark 1 Serbest Fon ile Birleşme)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841360
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9639
En Düşük
6,9408
18:057,5579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5700
En Düşük
7,5375
18:05383,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,89
|Açılış
|: 383,19
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,88
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6398
|8,6832
|% -0,16
|
|Frank
|7,1045
|7,1473
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8433
|1,8526
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.513
|-2,00
|
|Tam
|2.520
|2.575
|-2,10
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|-1,00
|
|Çeyrek
|616
|629
|-0,50
|