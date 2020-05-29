***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.05.2020 19:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMF İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847853
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,21
|Açılış
|: 380,64
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|CASA
|22,58
|151.823
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.159.648
|% 9,92
|
|YONGA
|22,62
|256.261
|% 9,91
|
|GLBMD
|4,91
|6.512.630
|% 9,84
|
|BMELK
|4,26
|798.300
|% 9,79
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|TACTR
|4,75
|418.532
|% -9,87
|
|IZTAR
|4,25
|2.658.490
|% -9,19
|
|ACSEL
|9,69
|15.704.820
|% -7,27
|
|PGSUS
|60,05
|331.976.829
|% 2,13
|
|ODAS
|1,94
|268.094.752
|% 1,57
|
|AVOD
|3,54
|217.728.416
|% 3,81
|
|BERA
|4,27
|181.795.473
|% 6,22
|
|MPARK
|16,73
|136.876.497
|% -1,59
|
|IHLGM
|1,23
|97.603.616
|% 0,82
|
|BERA
|4,27
|181.795.473
|% 6,22
|
|MARKA
|1,49
|32.373.694
|% 4,20
|
|HDFGS
|2,42
|20.700.386
|% 2,54
|
|MPARK
|16,73
|136.876.497
|% -1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3696
|8,4115
|% 0,01
|
|Frank
|7,0637
|7,1062
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8118
|1,8209
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|17,15
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.499
|25,80
|
|Tam
|2.540
|2.568
|18,90
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|12,90
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,71
|35,71
|-0,32
|