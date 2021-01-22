***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.01.2021 09:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903791
BIST
11:001.536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,70
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:007,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
11:009,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0635
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0476
En Düşük
8,9597
11:00445,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,95
|Açılış
|: 445,11
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,15
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:58
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.010.396
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.351.944
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|16.103.204
|% 9,84
|
|YAPRK
|127,00
|13.688.163
|% -7,97
|
|INTEM
|68,80
|14.011.078
|% -6,01
|
|AVHOL
|7,09
|1.542.191
|% -5,97
|
|SNGYO
|4,76
|25.273.984
|% -5,56
|
|DITAS
|38,76
|20.819.328
|% -5,28
|
|KARSN
|4,72
|441.060.041
|% 3,74
|
|GARAN
|9,87
|385.302.683
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,49
|309.666.373
|% -0,80
|
|SISE
|7,75
|277.433.068
|% -1,77
|
|KRDMD
|6,92
|264.191.206
|% -2,54
|
|EKGYO
|2,49
|309.666.373
|% -0,80
|
|KARSN
|4,72
|441.060.041
|% 3,74
|
|TSKB
|1,96
|168.244.597
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,45
|91.379.865
|% -0,68
|
|HLGYO
|4,04
|238.624.466
|% 4,39
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4241
|7,4264
|% 0,79
|
|Euro
|9,0293
|9,0388
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,1283
|10,1791
|% 0,37
|
|Frank
|8,3581
|8,4085
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9753
|1,9852
|% 0,87
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
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Seans Raporu
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