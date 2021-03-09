***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.03.2021 16:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Birleşmesi Hakkında Bilgilendirme ve Tadil Metinleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916525
BIST
17:151.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,37
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:157,6262
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1262
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:159,0826
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1134
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:15422,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,69
|Açılış
|: 422,01
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:14
|SASA
|42,24
|892.403.535
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|158.296
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.922.237
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.454.455
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.663.771
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,08
|67.399.094
|% -8,95
|
|GARAN
|9,01
|1.999.241.466
|% 0,11
|
|THYAO
|14,95
|1.591.508.023
|% 2,05
|
|PETKM
|6,23
|1.287.483.945
|% 0,00
|
|SISE
|7,65
|924.361.151
|% 0,79
|
|SASA
|42,24
|892.403.535
|% 10,00
|
|GARAN
|9,01
|1.999.241.466
|% 0,11
|
|PETKM
|6,23
|1.287.483.945
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|434.717.220
|% 1,27
|
|SISE
|7,65
|924.361.151
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,37
|860.500.933
|% 1,52
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6219
|7,6278
|% -1,61
|
|Euro
|9,0702
|9,0810
|% -1,25
|
|Sterlin
|10,5745
|10,6276
|% -0,84
|
|Frank
|8,1640
|8,2132
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0293
|2,0395
|% -1,33
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|36,02
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:30MERKO
Yüzde 6.33 oranında artışla 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 642, 994 adet işlem
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17:28VKGYO
Yüzde 6.16 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 252, 877 adet işlem
-
17:27BTCIM
Yüzde 7.59 oranında artışla 15.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 031, 581 adet işlem
-
17:26VAKKO
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 904 adet işlem
-
17:25IZFAS
Yüzde 9.40 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 795 adet işlem