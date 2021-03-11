***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.03.2021 12:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
IAF Fon İzahname Değişiklik ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917222
BIST
13:301.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:307,4513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:308,9333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:30416,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 416,06
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.253.305
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.409.322
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.962.065
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.899.751
|% -9,95
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,12
|117.973.641
|% -6,45
|
|KATMR
|4,69
|226.657.318
|% -6,20
|
|IZMDC
|2,90
|173.926.527
|% -5,84
|
|SASA
|48,68
|1.320.605.969
|% 4,78
|
|SISE
|7,77
|716.816.099
|% 1,04
|
|KOZAL
|129,80
|588.367.322
|% 0,62
|
|GARAN
|9,14
|449.421.123
|% -0,33
|
|TCELL
|16,72
|401.419.879
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,39
|383.049.456
|% 0,42
|
|SISE
|7,77
|716.816.099
|% 1,04
|
|TSKB
|1,72
|119.441.647
|% 0,58
|
|DOHOL
|3,47
|235.886.014
|% 2,66
|
|IZMDC
|2,90
|173.926.527
|% -5,84
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4500
|7,4513
|% -0,71
|
|Euro
|8,9242
|8,9333
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3720
|10,4240
|% -0,36
|
|Frank
|8,0237
|8,0720
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9820
|1,9919
|% -0,48
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|9,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,12
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,96
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,94
|