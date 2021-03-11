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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

11.03.2021 12:10



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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IAF Fon İzahname Değişiklik ve Duyuru Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917222


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Riyal 1,9820 1,9919 % -0,48  
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13:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 9,84  
Altın Gr. 416 416 0,05  
Cumhuriyet 2.759 2.801 -9,00  
Tam 2.749 2.819 -6,12  
Yarım 1.329 1.363 -2,96  
Çeyrek 666 682 -1,48  
Gümüş.Ons 26,28 26,32 0,09  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 68,84 68,84 0,94  
Seans Raporu 13:30
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