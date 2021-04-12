***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.04.2021 12:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
IAF Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926630
BIST
12:441.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:448,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:449,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0220
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:44457,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 457,74
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PENGD
|4,51
|80.233.002
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|511.528
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|665.358
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|ETYAT
|5,38
|5.701.534
|% -9,88
|
|GSRAY
|3,60
|188.476.785
|% -8,40
|
|VAKKO
|12,21
|46.737.364
|% -8,33
|
|IZFAS
|9,47
|4.374.737
|% -7,70
|
|NTGAZ
|16,06
|841.844.448
|% -2,84
|
|EREGL
|16,39
|400.114.498
|% 0,49
|
|BJKAS
|12,29
|370.934.303
|% 9,93
|
|HALKB
|4,58
|360.857.387
|% 0,88
|
|GARAN
|6,63
|357.672.703
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,84
|184.481.811
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|194.907.923
|% -1,43
|
|HALKB
|4,58
|360.857.387
|% 0,88
|
|TSKB
|1,34
|95.950.524
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,13
|68.890.465
|% -0,88
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1579
|8,1654
|% 0,13
|
|Euro
|9,7140
|9,7252
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1961
|11,2522
|% 0,48
|
|Frank
|8,8092
|8,8623
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1722
|2,1831
|% 0,20
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-2,61
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.014
|3.092
|4,11
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|1,99
|
|Çeyrek
|731
|748
|0,99
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|0,01
|
|B. Petrol
|63,18
|63,18
|0,23
|