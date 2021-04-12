***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.04.2021 12:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IIP Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926633
BIST
15:171.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:178,1531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:179,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,7807
En Düşük
9,7009
15:17456,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,65
|Açılış
|: 456,75
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TATGD
|11,33
|119.443.747
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.432.467
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|652.968
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|833.586
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|282.184.328
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,39
|16.122.966
|% -9,72
|
|NTGAZ
|15,80
|962.322.426
|% -4,42
|
|EREGL
|16,39
|510.756.771
|% 0,49
|
|HALKB
|4,59
|471.406.091
|% 1,10
|
|GARAN
|6,62
|453.825.013
|% -0,30
|
|PETKM
|6,07
|435.088.345
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,07
|264.170.117
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|218.845.589
|% -1,60
|
|HALKB
|4,59
|471.406.091
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|108.729.582
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|282.184.328
|% -9,92
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1471
|8,1531
|% -0,02
|
|Euro
|9,7124
|9,7185
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1805
|11,2366
|% 0,35
|
|Frank
|8,7858
|8,8388
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% -0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-3,14
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.087
|-0,50
|
|Yarım
|1.456
|1.493
|-0,24
|
|Çeyrek
|730
|747
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|