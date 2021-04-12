***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.04.2021 12:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IIS Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926636
BIST
13:541.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
13:548,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
13:549,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
13:54456,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 457,02
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler13:54
|PENGD
|4,51
|121.281.449
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|574.125
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|754.630
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.546.776
|% 9,99
|
|UTPYA
|21,60
|2.427.708
|% 9,98
|
|BRKO
|1,62
|1.106.401
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|546.751
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,85
|119.791
|% -8,84
|
|MERIT
|219,00
|200.007
|% -8,75
|
|KSTUR
|240,00
|271.450
|% -8,61
|
|NTGAZ
|16,00
|892.659.710
|% -3,21
|
|EREGL
|16,34
|452.009.275
|% 0,18
|
|HALKB
|4,61
|419.676.262
|% 1,54
|
|GARAN
|6,64
|401.680.153
|% 0,00
|
|BJKAS
|12,29
|372.518.607
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,84
|205.592.528
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|223.845.058
|% -0,95
|
|HALKB
|4,61
|419.676.262
|% 1,54
|
|TSKB
|1,35
|106.046.880
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|76.154.125
|% -0,88
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1568
|8,1636
|% 0,11
|
|Euro
|9,7179
|9,7261
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1988
|11,2550
|% 0,51
|
|Frank
|8,8080
|8,8610
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,11
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-2,62
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-2,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-0,78
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-0,38
|
|Çeyrek
|730
|747
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
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