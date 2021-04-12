***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.04.2021 12:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IPB Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926638
BIST
14:481.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,99
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
14:488,1535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
14:489,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
14:48457,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler14:48
|PENGD
|4,51
|140.149.018
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|623.362
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|806.277
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.623.780
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,38
|15.577.138
|% -9,88
|
|GSRAY
|3,55
|272.546.011
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,78
|949.497.473
|% -4,54
|
|EREGL
|16,41
|495.748.311
|% 0,61
|
|HALKB
|4,61
|461.359.172
|% 1,54
|
|GARAN
|6,64
|435.461.484
|% 0,00
|
|PETKM
|6,11
|413.270.650
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,07
|248.308.250
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,83
|209.148.636
|% -2,66
|
|HALKB
|4,61
|461.359.172
|% 1,54
|
|TSKB
|1,35
|107.719.726
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|272.546.011
|% -9,67
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1535
|% -0,01
|
|Euro
|9,7082
|9,7142
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1956
|11,2517
|% 0,48
|
|Frank
|8,7972
|8,8502
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1689
|2,1797
|% 0,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-0,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|0,64
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,79
|63,79
|0,84
|