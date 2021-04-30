***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2021 10:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
IST Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933107
BIST
10:311.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:318,2416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0386
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:3110,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:31469,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,00
|Açılış
|: 469,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:30
|TIRE
|6,18
|1.662.562
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,39
|47.949.209
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,35
|954.427
|% 9,34
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|65.808.959
|% 8,96
|
|KRTEK
|11,70
|34.766.373
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|665.453
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,78
|24.040.255
|% -6,95
|
|RALYH
|3,60
|399.628
|% -5,26
|
|EREGL
|19,43
|199.804.478
|% 0,88
|
|THYAO
|12,15
|177.485.957
|% 1,42
|
|GARAN
|7,25
|145.845.576
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,20
|126.511.389
|% 1,12
|
|PETKM
|6,74
|104.007.607
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,11
|54.145.726
|% 0,48
|
|GARAN
|7,25
|145.845.576
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|36.496.918
|% 0,00
|
|GWIND
|4,97
|86.836.662
|% 5,74
|
|KRDMD
|7,20
|126.511.389
|% 1,12
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2367
|8,2419
|% 0,47
|
|Euro
|9,9781
|9,9855
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4410
|11,4983
|% 0,37
|
|Frank
|9,0442
|9,0986
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1929
|2,2039
|% 0,59
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,47
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|-0,21
|