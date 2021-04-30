***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.04.2021 10:43
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
IIH Fon İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933110
BIST
10:311.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:318,2396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:3110,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0389
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:31469,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,05
|Açılış
|: 469,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:31
|TIRE
|6,18
|1.673.111
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,39
|48.674.700
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,36
|1.068.233
|% 9,44
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,30
|67.097.108
|% 8,96
|
|KRTEK
|11,70
|34.906.913
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|716.079
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.831.833
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,86
|24.271.401
|% -6,67
|
|EREGL
|19,43
|206.120.601
|% 0,88
|
|THYAO
|12,15
|181.662.125
|% 1,42
|
|GARAN
|7,25
|147.076.473
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,20
|126.868.790
|% 1,12
|
|PETKM
|6,73
|106.641.473
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,83
|65.900.831
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|54.180.924
|% 0,48
|
|GWIND
|5,05
|104.136.387
|% 7,45
|
|GARAN
|7,25
|147.076.473
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,20
|126.868.790
|% 1,12
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2347
|8,2396
|% 0,45
|
|Euro
|9,9733
|10,0027
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4428
|11,5002
|% 0,39
|
|Frank
|9,0413
|9,0958
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1929
|2,2039
|% 0,59
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,54
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,24
|